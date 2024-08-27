Вийшла з ладу одна з найбільших установок: ЗМІ розповіли про наслідки вибуху на Омському НПЗ

Потужний вибух на Омському нафтопереробному заводі в Росії призвів до серйозних пошкоджень однієї з ключових установок. Про це пишуть журналісти з посиланням на власні джерела.

Власне, пожежа поширилася на одну з найбільших установок первинного перероблювання нафти. Система вийшла з ладу, що може мати значний вплив на виробничі потужності підприємства.

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Деталі наслідків вибуху на Омському НПЗ

Губернатор Омської області Віталій Хоценко повідомив, що під час пожежі семеро людей були госпіталізовані, одна особа перебуває у важкому стані.

Попри це, керівництво заводу запевняє, що виробництво продовжується звичайним режимом і плани виробництва не будуть порушені.

Пожежа на Омському НПЗ – під контролем. Автоматична система безпеки заводу виявила пожежу в технологічному обладнанні... Компанія працює у звичайному режимі,

– заявили на підприємстві.

Згідно з повідомленнями в телеграм-каналах, вибух на Омському НПЗ прогримів 26 серпня, його було чутно у кількох районах міста Омська, що розташоване приблизно у 2 700 кілометрах на схід від Москви.

Джерела Reuters, знайомі з деталями ситуації, кажуть, що вогонь пошкодив саме установку CDU-11, одну з двох найбільших первинних переробних установок на заводі.

Інша установка, CDU-10, вже не працювала через пожежу на початку серпня. Обидві системи мають виробничу потужність близько 8,6 мільйона метричних тонн на рік.

Де розташований Омський НПЗ: дивіться на карті від Google maps

Причина пожежі наразі залишається невідомою. Слід згадати, що Омський НПЗ переробив більш як 21 мільйон метричних тонн сирої нафти у 2022 році.