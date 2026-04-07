Біля мосту у Панамському каналі прогримів потужний вибух: спалахнув паливний танкер
- 6 квітня у Панама-Сіті стався вибух на паливному танкері, що призвело до пожежі та детонації біля мосту двох Америк у Панамському каналі.
- Внаслідок інциденту загинула одна людина, троє отримали поранення, одна особа зникла безвісти, а причини вибуху ще встановлюються.
У понеділок, 6 квітня, у Панама-Сіті стався потужний вибух на паливному танкері – здетонували паливні цистерни. Вогонь охопив міст двох Америк над Панамським каналом.
Про це пише News18.
Що відомо про вибух у Панама-Сіті?
6 квітня Панама-Сіта сколихнув потужний вибух поблизу мосту двох Америк, який перетинає Панамський канал.
Довідка. Міст Америк – це арковий автомобільний міст через Панамський канал. Він з'єднує Північну та Південну Америку в межах Панами. Відкритий ще у 1962 року. Міст став одним із ключових транспортних вузлів країни.
За попередніми даними, внаслідок вибуху на танкері спалахнула пожежа, яка швидко поширилась на прилеглу територію та охопила район мосту. Згодом вогонь дістався до паливних цистерн – це спричинило потужну детонацію.
Унаслідок інциденту, за різними даними, щонайменше одна людина загинула, ще троє отримали поранення, а одна особа вважається безвісти зниклою.
Причини вибуху встановлюються.
У мережі з'явились відео, зняті із автобуса, що проїжджав повз міст під час детонації. На кадрах видно густий дим та полум'я, що швидко поширюється територією.
Кадри з автобуса, що проїжджав повз вибух: дивіться відео
Вибух біля мосту двох Америк у Панама-Сіті: дивіться відео
5 та 6 квітня президент Дональд Трамп заявляв, що в разі відмови Ірану розблокувати Ормузьку протоку до 7 квітня американські сили завдадуть нищівних ударів по іранських мостах, електростанціях та інших критично важливих об'єктах країни.
Також він додав, що не вважатиме ці удари воєнним злочином.