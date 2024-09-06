У Павлограді прогриміла серія вибухів: росіяни атакували балістикою

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Вранці 6 вересня вибух пролунав у Павлограді.

В Повітряних силах попереджали про загрозу. 24 Канал закликає перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може врятувати життя.

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Що відомо про удар по Павлограду

Об 9:55 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Павлограді.

У Павлограді чутно звуки вибуху,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що об 9:51 в Повітряних силах попередили про рух швидкісної цілі на сході Харківщини в напрямку Дніпра.

Вже через хвилину там закликали мешканців Павлограда пройти в укриття.

Вже об 10:01 кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи у Павлограді. Зауважимо, що за дві хвилини до вибуху в Повітряних силах також попереджали про загрозу.

Повторні вибухи пролунали об 10:19. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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До слова, у ніч на 6 вересня Росія здійснила атаку на Україну, використавши 44 ударних БпЛА типу "Шахед", одну керовану ракету Х-59 та протирадіолокаційну ракету Х-31П. Станом на 8:00 силам ППО вдалося знищити 27 ударних БпЛА, ще 8 були втрачено з радарів.