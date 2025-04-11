Торкнувся сумки – пролунав вибух: під Кривим Рогом постраждав чоловік
- У районі селища Радушного, що біля Кривого Рогу, 11 квітня стався вибух, внаслідок якого постраждав чоловік.
- За попередніми даними, вибухнула граната, коли постраждалий доторкнувся до сумки, і він зазнав уламкових поранень ніг.
У районі селища Радушного, що біля Кривого Рогу, 11 квітня пролунав вибух. Внаслідок цього постраждав чоловік.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Свої.Кривий Ріг".
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Що відомо про інцидент у Кривому Розі
За даними журналістів, вибух пролунав уздовж траси в районі Радушного. Постраждалий чоловік зараз перебуває у швидкій.
Під Кривим Рогом пролунав вибух 11 квітня / Фото "Свої.Кривий Ріг"
За попередніми даними, вибухнула граната. На місці знайшли підсумок для боєприпасу.
За словами постраждалого, він повертався додому з роботи, доторкнувся до сумки, а потім пролунав вибух. У чоловіка тепер уламкові поранення ніг. Його госпіталізували.
Постраждалий чоловік доторкнувся до сумки, і стався вибух / Фото "Свої.Кривий Ріг"
Наразі правоохоронці не коментували деталі інциденту та те, звідки взялася сумка з гранатою на трасі.
До слова, у Кривий Ріг 11 квітня прибув Володимир Зеленський. Він відвідав місце удару по дитячому майданчику, де росіяни завдали удару балістичною ракетою тиждень тому.