Торкнувся сумки – пролунав вибух: під Кривим Рогом постраждав чоловік

У районі селища Радушного, що біля Кривого Рогу, 11 квітня пролунав вибух. Внаслідок цього постраждав чоловік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Свої.Кривий Ріг".

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Що відомо про інцидент у Кривому Розі

За даними журналістів, вибух пролунав уздовж траси в районі Радушного. Постраждалий чоловік зараз перебуває у швидкій.

Під Кривим Рогом пролунав вибух 11 квітня / Фото "Свої.Кривий Ріг"

За попередніми даними, вибухнула граната. На місці знайшли підсумок для боєприпасу.

За словами постраждалого, він повертався додому з роботи, доторкнувся до сумки, а потім пролунав вибух. У чоловіка тепер уламкові поранення ніг. Його госпіталізували.

Постраждалий чоловік доторкнувся до сумки, і стався вибух / Фото "Свої.Кривий Ріг"

Наразі правоохоронці не коментували деталі інциденту та те, звідки взялася сумка з гранатою на трасі.

До слова, у Кривий Ріг 11 квітня прибув Володимир Зеленський. Він відвідав місце удару по дитячому майданчику, де росіяни завдали удару балістичною ракетою тиждень тому.