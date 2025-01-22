У Німеччині стався вибух на підприємстві Bosch: є жертви та постраждалий

В німецькому місті Ройтлінген стався вибух на підприємстві Bosch. Відомо, що загинули двоє працівників, а ще один отримав поранення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild. Причиною вибуху став витік силану з газового балона.

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Що відомо про вибух на підприємстві у Німеччині

У німецьокму місті Ройтлінген стався вибух на території компанії Bosch, внаслідок якого загинули двоє чоловіків, ще один – отримав поранення.

За інформацією поліції, 52-річний чоловік загинув на місці, а його 44-річний колега помер у лікарні. Обидва працювали в сторонній компанії.

Причиною вибуху став витік силану з газового балона, який використовувався для калібрування.

Хоча системи оповіщення спрацювали, газ вступив у реакцію з повітрям під час з'ясування причин витоку, що спричинило вибух. Двоє загиблих знаходилися поруч із місцем аварії, а ще один працівник отримав поранення від вибухової хвилі.

У виданні зазначили, що спочатку слідчі припускали, що інцидент стався під час заміни балона, але ця версія не підтвердилася. Розслідування триває. Поліція зазначила, що для населення небезпеки немає, а майнових збитків не зафіксовано.

Відомо, що штаб-квартира підрозділу мобільної електроніки Bosch у Ройтлінгені займається розробкою та виробництвом напівпровідників, датчиків і контрольних пристроїв.