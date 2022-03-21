Вибухи у Подільському районі: Кличко повідомив про загиблого

У Києві під час повітряної тривоги прогриміло декілька вибухів у Подільському районі. Мер столиці повідомив про загиблу людину.

Відповідну інформацію Віталій Кличко повідомив о 00:03 21 березня. Вибухи було чутно наприкінці 25 дня війни, яку Росія почала проти України.

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Поліція та Віталій Кличко розповіли, що вночі проти 21 березня на місці працюють медики, рятувальники та поліція.

Мер розповів, що рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торговельних центрів у Подільському районі столиці.

На цей час (мовиться про 00:03 21 березня – 24 канал) – один загиблий,

– написав у телеграмі Віталій Кличко.

Додаткова інформація уточнюється.

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