Вибух поштоматів "Нової пошти": затримали кримчанина з російським паспортом
Джерело:Прокуратура Києва
Правоохоронці повідомили, що затримали чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні поштоматів "Нової пошти" в Києві та Одесі. Мовиться про вибухи, які трапилися вночі 29 липня.
Чоловіка затримали наступного дня після інциденту. Він виявився 32-річним уродженцем Криму, який мав паспорт громадянина Росії.
До теми Вибухнули поштомати "Нової пошти" в Києві та Одесі: фото
Затриманий за підрив поштоматів кримчанин / Фото Нацполіції
Що в нього знайшли
Слідчі встановили, що останнім часом підозрюваний жив у Чернівцях. Раніше його не притягували до кримінальної відповідальності.
Під час обшуку в помешканні затриманого знайшли чимало цікавого. Зокрема, виявили:
- частини саморобного вибухового пристрою;
- пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову;
- засіб для заглушування GSM сигналу;
- товарні накладні "Нової Пошти";
- чорнові записи.
Окрім цього, в затриманого є паспорти громадянина України та РФ. Їх обидва видали на його ім'я.
Знайдені частини вибухівки, якою підірвали поштомати / Фото Прокуратури Київщини
Коротко про вибухи
- Першим вибухнув поштомат "Нової пошти" в торговому центрі в Києві.
- Після цього також пролунав такий самий вибух в Одесі.
- Це сталося в супермаркеті на вулиці Миколаївська дорога, 170а.
- Спеціалісти повідомили, що в скриньках здетонували саморобні вибухові пристрої.
- Їх зробили з акумулятора, таймера, петарди, паперу та поліетилену.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Випадок розслідують, як знищення чи пошкодження майна вибухом.
- Максимальне покарання за цією статтею – 10 років в'язниці.
- Після вибуху оприлюднили заяву "Нової пошти".
- Там мовилося, що в компанії введуть нові правила безпеки.
- Зокрема, перевірятимуть посилки рентгеном.
- Також будуть співпрацювати з кінологами.
Частини пристрою, яким підірвали поштомати "Нової пошти" / Фото Прокуратури Київщини