Вибух поштоматів "Нової пошти": затримали кримчанина з російським паспортом

Правоохоронці повідомили, що затримали чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні поштоматів "Нової пошти" в Києві та Одесі. Мовиться про вибухи, які трапилися вночі 29 липня.

Чоловіка затримали наступного дня після інциденту. Він виявився 32-річним уродженцем Криму, який мав паспорт громадянина Росії.

До теми Вибухнули поштомати "Нової пошти" в Києві та Одесі: фото



Затриманий за підрив поштоматів кримчанин / Фото Нацполіції

Що в нього знайшли

Слідчі встановили, що останнім часом підозрюваний жив у Чернівцях. Раніше його не притягували до кримінальної відповідальності.

Під час обшуку в помешканні затриманого знайшли чимало цікавого. Зокрема, виявили:

частини саморобного вибухового пристрою;

пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову;

засіб для заглушування GSM сигналу;

товарні накладні "Нової Пошти";

чорнові записи.

Окрім цього, в затриманого є паспорти громадянина України та РФ. Їх обидва видали на його ім'я.



Знайдені частини вибухівки, якою підірвали поштомати / Фото Прокуратури Київщини

Коротко про вибухи

Першим вибухнув поштомат "Нової пошти" в торговому центрі в Києві.

Після цього також пролунав такий самий вибух в Одесі.

Це сталося в супермаркеті на вулиці Миколаївська дорога, 170а.

Спеціалісти повідомили, що в скриньках здетонували саморобні вибухові пристрої.

Їх зробили з акумулятора, таймера, петарди, паперу та поліетилену.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Випадок розслідують, як знищення чи пошкодження майна вибухом.

Максимальне покарання за цією статтею – 10 років в'язниці.

Після вибуху оприлюднили заяву "Нової пошти".

Там мовилося, що в компанії введуть нові правила безпеки.

Зокрема, перевірятимуть посилки рентгеном.

Також будуть співпрацювати з кінологами.



Частини пристрою, яким підірвали поштомати "Нової пошти" / Фото Прокуратури Київщини