Вибух позашляховика: правоохоронці затримали дівчину, яка підірвала авто військового в Києві

Правоохоронці затримали 24-річну дівчину, яка 4 січня підірвала позашляховик військовослужбовця в Києві. Інцидент стався в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва та Службу безпеки України.

Що відомо про зловмисницю?

За словами правоохоронців, 4 січня близько 10:30 години, до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про вибух автомобіля Land Rover.

Поблизу епіцентру вибуху поліція виявила мобільний телефон, який використовувався для онлайн-трансляції моменту злочину замовнику.

За результатами розшукових заходів співробітники Оболонського управління поліції спільно з працівниками СБУ за декілька годин ідентифікували та затримали причетну до вчинення теракту 24-річну мешканку столиці,

– повідомили правоохоронці.

За даними поліції, жінка шукала "підробіток" у соціальних мережах, де на неї восени минулого року "вийшов" представник російських спецслужб. За виконання теракту він пообіцяв їй винагороду у розмірі 1 500 доларів, проте грошей вона так і не отримала.

Відомо, що дівчина за інструкціями "куратора" самостійно виготовила вибуховий пристрій у домашніх умовах. Вона заклала вибухівку під авто та встановила приховану камеру для спостереження в режимі реального часу.