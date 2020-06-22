Вранці 21 червня у Києві стався вибух газу у десятиповерховому житловому будинку. У результаті зруйновані кілька поверхів. З-під завалів дістали тіла трьох загиблих, ще п’ятеро людей травмовані. Рятувальники працювали всю ніч. Наразі роботи припинили через ризик подальшого обвалу.

На місці трагічного інциденту працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Нацполіції, повідомляє пресслужба ДСНС. Дізнайтеся більше У київській багатоповерхівці стався потужний вибух, кількість загиблих зросла: останні новини Що відомо станом на 7:00 22 червня у завалах знайшли 3 загиблих, 5 людей травмовано;

рятувальники евакуювали 23 місцевих жителів та 3 врятували;

на місці вибуху працюють психологи, які надають допомогу евакуйованим мешканцям будинку;

на 8 поверсі рятувальники закріпили троси, щоб утримати конструкцію та уникнути обвалення;

та уникнути обвалення; для руху транспорту відкрили проспект Григоренка, перекритою залишається стоянка та постраждалий будинок навколо;

вранці рятувальники тимчасово припинили роботу через ризик обвалу. За інформацією ЗМІ, під завалами можуть бути ще щонайменше двоє людей.;

За інформацією ЗМІ, 45 людей зі зруйнованого будинку провели цю ніч у санаторії. Всього для проведення робіт залучили понад 460 людей та 70 одиниць техніки. Як ліквідовують наслідки обвалу та яка ситуація навколо будинку / Фото 24 каналу та ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки обвалу будинку: дивіться відео Ситуація станом на 05:00 22 червня: відео Роботи на місці обвалу будинку: відео Ситуація у самому обваленому будинку: відео Нічні рятувальні роботи: відео Зверніть увагу Хвостаті рятівники: як собаки шукають людей під завалами в Києві – фото, відео Вибух газу в Києві: що відомо У багатоповерхівці на вулиці Крушельницької у Києві 21 червня стався потужний вибух . У результаті вибуху зруйновані міжповерхові перекриття 4, 5, 6 та 7 поверхів.

. У результаті вибуху зруйновані міжповерхові перекриття 4, 5, 6 та 7 поверхів. Спочатку основною причиною в ДСНС назвали вибух газу. Згодом глава МВС Арсен Аваков не виключив версію підриву невідомим вибуховим пристроєм. Наразі її перевіряють.

в ДСНС назвали вибух газу. Згодом глава МВС Арсен Аваков не виключив версію підриву невідомим вибуховим пристроєм. Наразі її перевіряють. Мешканці будинку розповіли, що за кілька днів до вибуху приходили газовики та проводили якісь перевірки . Після цього в будинку було чути запах газу.

Прокуратура Києва вже відкрила кримінальну справу за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених вимог пожежної безпеки). Згодом кримінальне провадження за статтею про порушення норм пожежної безпеки порушила поліція Києва.

Через загрозу подальшого обвалу будинку його мешканців відселили.

За словами Віталія Кличка, зруйнований будинок не реконструюватимуть, а розберуть.

Серед постраждалих опинилися працівники Укрзалізниці.