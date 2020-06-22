Вибух на Позняках: яка ситуація на місці трагедії зараз
Вранці 21 червня у Києві стався вибух газу у десятиповерховому житловому будинку. У результаті зруйновані кілька поверхів. З-під завалів дістали тіла трьох загиблих, ще п’ятеро людей травмовані. Рятувальники працювали всю ніч. Наразі роботи припинили через ризик подальшого обвалу.
На місці трагічного інциденту працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Нацполіції, повідомляє пресслужба ДСНС.
Дізнайтеся більше У київській багатоповерхівці стався потужний вибух, кількість загиблих зросла: останні новини
Що відомо станом на 7:00 22 червня
- у завалах знайшли 3 загиблих, 5 людей травмовано;
- рятувальники евакуювали 23 місцевих жителів та 3 врятували;
- на місці вибуху працюють психологи, які надають допомогу евакуйованим мешканцям будинку;
- на 8 поверсі рятувальники закріпили троси, щоб утримати конструкцію та уникнути обвалення;
- для руху транспорту відкрили проспект Григоренка, перекритою залишається стоянка та постраждалий будинок навколо;
- вранці рятувальники тимчасово припинили роботу через ризик обвалу. За інформацією ЗМІ, під завалами можуть бути ще щонайменше двоє людей.;
- 45 людей зі зруйнованого будинку провели цю ніч у санаторії.
Всього для проведення робіт залучили понад 460 людей та 70 одиниць техніки.
Як ліквідовують наслідки обвалу та яка ситуація навколо будинку / Фото 24 каналу та ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки обвалу будинку: дивіться відео
Ситуація станом на 05:00 22 червня: відео
Вибух газу в Києві: що відомо
- У багатоповерхівці на вулиці Крушельницької у Києві 21 червня стався потужний вибух. У результаті вибуху зруйновані міжповерхові перекриття 4, 5, 6 та 7 поверхів.
- Спочатку основною причиною в ДСНС назвали вибух газу. Згодом глава МВС Арсен Аваков не виключив версію підриву невідомим вибуховим пристроєм. Наразі її перевіряють.
- Мешканці будинку розповіли, що за кілька днів до вибуху приходили газовики та проводили якісь перевірки. Після цього в будинку було чути запах газу.
- Прокуратура Києва вже відкрила кримінальну справу за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених вимог пожежної безпеки). Згодом кримінальне провадження за статтею про порушення норм пожежної безпеки порушила поліція Києва.
- Через загрозу подальшого обвалу будинку його мешканців відселили.
- За словами Віталія Кличка, зруйнований будинок не реконструюватимуть, а розберуть.
- Серед постраждалих опинилися працівники Укрзалізниці.