Вибух пролунав на Хмельниччині, туди летів "Шахед"

Увечері, 3 січня, вибух пролунав на Хмельниччині. У регіоні фіксували російський "Шахед".

Про гучні вибухи у регіоні повідомили о 17:32. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Хмельницький.

Дивіться також У Запоріжжі пролунав вибух

Що відомо про вибух на Хмельниччині

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 16:43.

"Увага! Місто Старокостянтинів! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу!" – повідомляли Повітряні сили о 17:20.

Згодом в області пролунали вибухи. За даними місцевих ЗМІ, там працювали сили ППО.

О 17:36 у регіоні пролунав відбій повітряної тривоги.

Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що було знищено 1 "Шахед".

Станом на 17:53 жодних звернень щодо травмованих, загиблих чи руйнувань не надходило.

Нагадаємо, що ППО працювала по "Шахедах" також і на Київщині.

А Чернігівщину Росія атакувала ракетами. На жаль, там зруйновано декілька житлових будинків. Також відомо про одну загиблу людину та кількох травмованих.