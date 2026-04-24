Україну знову атакують російські ударні безпілотники. Увечері 24 квітня вибух пролунав у Миколаєві.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибух в Миколаєві?

Повітряні сили уже неодноразово за вечір 24 квітня повідомляли Миколаївщину про загрозу ударних БпЛА. Востаннє – о 22:08.

БпЛА рухалися курсом на Миколаїв. О 22:15 у місті пролунали вибухи.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.

Про можливі наслідки атаки наразі не повідомляли.

Важливо. У Росії зафіксована активність стратегічних бомбардувальників. Про можливу масовану атаку попередив у розмові з 24 Каналом Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Останні атаки на Україну

Росія 24 квітня вдарила по житлових кварталах Балаклії. На жаль, є загиблий і поранені. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад і автомобілі.

Нічну атаку "Шахедами" також пережила Одеса. Унаслідок обстрілу багато будинків зазнали руйнувань, спалахнули пожежі. Людей витягували з-під завалів. Унаслідок атаки 2 людини загинули, ще 15 – постраждали.

А вранці вибухи лунали й у Києві. Уламки впали у Солом'янському та Оболонському районі.