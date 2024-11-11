Вибух пролунав у Запоріжжі
Під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку.
Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили орієнтовно о 20:59 10 листопада і вона триває станом на 1:38 11 листопада. 24 Канал написав про вибух з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух на Запоріжжі
У Запоріжжі було чутно звук вибуху,
– повідомили кореспонденти Суспільного о 1:33 11 листопада.
Перед цим, орієнтовно о 1:28 11 листопада, Повітряні сили ЗСУ заявили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі.
Саме через це о 1:33 11 листопада людей закликали йти в укриття.
Важливо. Росія цинічно атакувала Запоріжжя 7 листопада. Окупанти завдали ударів ракетами й КАБами, пошкодивши онкологічний диспансер і житловий сектор. Вороги вбили 10 осіб, серед них – 1-річна дитина. Кількість поранених зросла до 41.
Варто зауважити, що частина областей України станом на 1:53 11 листопада – червона. Адже окупанти атакують дронами. Детальніше про те, де лунає небезпека – читайте за посиланням.