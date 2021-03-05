У Сомалі автомобіль з вибухівкою влетів в ресторан: десятки загиблих – відео

У столиці Сомалі – Моґадішо стався потужний вибух. Автомобіль, начинений вибухівкою, влетів в ресторан. Повідомляють про щонайменше 20 загиблих. Ще 3 десятки – поранені.

Ресторан, у якому стався вибух, розташований неподалік від центральної в'язниці. Місцеві жителі кажуть, що після вибуху чули й постріли.

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Вибух стався в обідній час

Вибух стався в обідній час, коли в закладі були десятки людей. Сила удару була настільки потужна, що будівля поруч зруйнувалась. Люди перелякались, що можуть потрапити під завали.

Відповідальність за вибух взяла "Аш-Шабааб"

Весь район перекрили правоохоронці. Поліція спочатку звинуватила у трагедії "Аш-Шабааб" – сомалійську радикальну військову організацію. У "Аш-Шабааб" згодом таки взяли на себе відповідальність за вибух.

Зазначимо, що раніше лідери опозиції запланували на 6 березня у Моґадішо акцію протесту. Вийти на вулиці людей закликали через відкладені вибори. Проте згодом демонстрацію таки скасували.

Дивіться на карті, де розташоване Моґадішо: