Вибух у відділку поліції у Рівному: відоме ім’я загиблого правоохоронця

У понеділок, 31 серпня, у Рівному стався вибух у райвідділі поліції. Внаслідок інциденту загинув підполковник Микола Омельчук.

Також відомо про постраждалих. Про це написали у поліції Рівненщини.

Що відомо про загиблого?

47-річний Микола Омельчук загинув 31 серпня, близько 15:30 унаслідок вибуху, що стався на території відділення поліції №1 у місті Рівне. Загиблий понад 25 років працював вибухотехніком.

Упродовж кар’єри він пройшов усі етапи професійного становлення – від техніка-сапера НДЕКЦ до заступника начальника управління, а згодом – начальника відділу забезпечення вибухобезпеки управління вибухотехнічної служби ГУНП у Рівненській області.

Упродовж багатьох років він виконував найскладніші й найнебезпечніші завдання із виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, ризикуючи власним життям заради безпеки інших. Так, у складі зведеного загону вибухотехніків НПУ Микола Омельчук чотири рази розміновував деокуповані території України,

– розповіли у поліції.

У чоловіка залишились дружина та троє дітей. Дві доньки – 21 та 17 років та 5-річний син. Поліцейські висловили щирі співчуття рідним і близьким Миколи.

Також вони відзначили професіоналізм, мужність, витримку та безмежну відданість службі, завдяки яким правоохоронця поважали його колеги.

Загибель Миколи – непоправна втрата для Національної поліції України, для побратимів, друзів і рідних. Світла пам’ять про Миколу Омельчука назавжди залишиться в наших серцях,

– наголосили правоохоронці.

У поліції також розповіли, що вибух пролунав під час виконання службових обов'язків працівниками вибухотехнічної служби. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини вибуху.