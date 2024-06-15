На газосховищі в Саратовській області потужний вибух: сильну пожежу видно здалеку

На газосховищі в Саратовській області 16 червня Росії стався потужний вибух. Спалахнула сильна пожежа.

У небо вже здійнявся величезний стовп диму. Про це повідомили росЗМІ. Кадри пожежі на газосховищі вже поширюють у мережі, передає 24 Канал.

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Вибух на газосховищі в Саратовській області

За словами пропагандистів, вибух прогримів близько 15 години. Місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу поблизу селища Єлшанка.

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Газосховище, яке горить, розташоване під землею. Ворожі телеграм-канали писали, що попередня причина пожежі – повторний витік газу.

Згодом губернатор заявив, що на газопроводі в районі Сторожівки, за попередньою інформацією, "через аномальну спеку сталася розгерметизація", внаслідок чого спостерігається горіння. Також Бусаргін зазначив, що екстрені служби разом з фахівцями працюють на місці, газопровід перекрито.

До речі, пропагандисти писали, що 16 травня територію Столипінського індустріального парку розчищали від залишків споруд та дерев. Робітники казали, що у повітрі стояв запах газу. Тоді прибирання на ділянці призупинили, а місце витоку нібито знайшли та залатали.

Висота факельного горіння на газосховищі в Саратовській області вже сягнула 50 метрів. Сильну пожежу та стовп диму видно щонайменше за кілька кілометрів.

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