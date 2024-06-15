На газосховищі в Саратовській області потужний вибух: сильну пожежу видно здалеку
На газосховищі в Саратовській області 16 червня Росії стався потужний вибух. Спалахнула сильна пожежа.
У небо вже здійнявся величезний стовп диму. Про це повідомили росЗМІ. Кадри пожежі на газосховищі вже поширюють у мережі, передає 24 Канал.
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Вибух на газосховищі в Саратовській області
За словами пропагандистів, вибух прогримів близько 15 години. Місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу поблизу селища Єлшанка.
У Росії потужний вибух на газосховищі: дивіться відео
Газосховище, яке горить, розташоване під землею. Ворожі телеграм-канали писали, що попередня причина пожежі – повторний витік газу.
Згодом губернатор заявив, що на газопроводі в районі Сторожівки, за попередньою інформацією, "через аномальну спеку сталася розгерметизація", внаслідок чого спостерігається горіння. Також Бусаргін зазначив, що екстрені служби разом з фахівцями працюють на місці, газопровід перекрито.
До речі, пропагандисти писали, що 16 травня територію Столипінського індустріального парку розчищали від залишків споруд та дерев. Робітники казали, що у повітрі стояв запах газу. Тоді прибирання на ділянці призупинили, а місце витоку нібито знайшли та залатали.
Висота факельного горіння на газосховищі в Саратовській області вже сягнула 50 метрів. Сильну пожежу та стовп диму видно щонайменше за кілька кілометрів.
Внаслідок вибуху спалахнула сильна пожежа: дивіться відео
У Пермському краї вибухнув газопровід
- У лютому 2024 року потужний вибух стався на газопроводі в Пермському краї.
- Очевидці повідомляли, що горіли 3 цистерни та житловий будинок.
- Згодом у російських екстрених службах заявили, що вогонь з газопроводу, що горів, перейшов на будинки.
- РосЗМІ писали, що п'ятеро людей доставлено до лікарні.