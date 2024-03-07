У Росії пролунав вибух на одному з найбільших металкомбінатів: бідкаються на атаку безпілотника

У Росії знову нарікають на те, що її буцімто атакують безпілотниками. 7 березня стало відомо про те, що вибух пролунав у районі металургійного комбінату "Сєвєрсталь" у Череповці.

Про це розповідають росЗМІ. Вони пишуть про те, що вибух на металокомбінаті стався буцімто через атаку безпілотника, передає 24 Канал. Цікаво, що на самому підприємстві версія зовсім інакша.

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Брехали про "технологічний інцидент"

Цікаво, що у Росії все йде за гарною традицією. Спочатку буцімто нічого не сталося. Потім пишуть, що не сталося нічого страшного. І лиш потім, коли всім стає все відомо, починають говорити щось бодай трохи схоже на правду.

Так, раніше генеральний директор цього підприємства говорив, що зранку 7 березня буцімто стався "технологічний інцидент" на заводі. У пресслужбі заводу писали про те, що на доменному виробництві стався цей самий "технологічний інцидент", внаслідок якого ніхто не постраждав. І що, мовляв, один з агрегатів "вивели у запланований раніше ремонт". Але жодної згадки про безпілотник не було.

Згодом же стало відомо про те, що вибух на "Сєвєрсталі" стався внаслідок атаки безпілотника. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Вологодської області Гєоргій Філімонов. Правда, він запевняв, що порушень у роботі печі не було. І що підприємство буцімто працює у штатному режимі.

Вибухи на підприємствах у Росії частішають

Так, 6 березня стало відомо про атаку безпілотником Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату у Курській області. Цю інформацію також підтвердив губернатор Роман Старовойт. Він запевняв, що внаслідок цього минулося без жертв.

Відомо, що відповідний комбінат атакували двічі. Під час першої атаки спалахнув резервуар із паливом.

Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева – це одне з найбільших у Росії та СНД підприємств, яке займається видобутком і збагаченням залізної руди.

Звернімо увагу, що джерело у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони 24 Каналу повідомило, що атака безпілотника по гірничо-збагачувальному комбінаті у Курську – операція української розвідки.