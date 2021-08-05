Вибух на шахті на Донеччині: у лікарні загинув третій гірник

5 серпня 2021 , 00:51
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Джерело:

Михайло Волинець у фейсбуці

На шахті в Удачному Донецької області зранку 31 липня прогримів вибух. Через 4 дні після трагедії в лікарні помер гірник – він став уже третьою жертвою.

Про смерть шахтаря розповів голова профспілки гірників. Це трапилося 4 липня 2021 року.

Важливо У Донецькій області стався вибух на шахті: багато гірників постраждали

Після вибуху гірник перебував в опіковому відділенні Краматорської лікарні №3. Там він від отриманих травм і помер.

Слова зайві. Недооцінена державою шахтарська праця залишається однією з найнебезпечніших. Пом'янемо наших побратимів,
– написав Михайло Волинець.

Що відомо про вибух на шахті

  • Трагедія трапилась 31 липня на шахтоуправлінні "Покровське" в селищі Удачному, що в Покровському районі Донецької області.
  • Одразу ж внаслідок вибуху загинув один з гірників. Ще 9 шахтарів з опіками й травмами різного ступеню були доставлені в лікарні.
  • Через 3 дні після трагедії стало відомо про смерть у лікарні одного з постраждалих.
Автор: Василь Денисюк