Вибух на шахті на Донеччині: у лікарні загинув третій гірник
5 серпня 2021 , 00:51Читать новость на русском
Джерело:Михайло Волинець у фейсбуці
На шахті в Удачному Донецької області зранку 31 липня прогримів вибух. Через 4 дні після трагедії в лікарні помер гірник – він став уже третьою жертвою.
Про смерть шахтаря розповів голова профспілки гірників. Це трапилося 4 липня 2021 року.
Важливо У Донецькій області стався вибух на шахті: багато гірників постраждали
Після вибуху гірник перебував в опіковому відділенні Краматорської лікарні №3. Там він від отриманих травм і помер.
Слова зайві. Недооцінена державою шахтарська праця залишається однією з найнебезпечніших. Пом'янемо наших побратимів,
– написав Михайло Волинець.
Що відомо про вибух на шахті
- Трагедія трапилась 31 липня на шахтоуправлінні "Покровське" в селищі Удачному, що в Покровському районі Донецької області.
- Одразу ж внаслідок вибуху загинув один з гірників. Ще 9 шахтарів з опіками й травмами різного ступеню були доставлені в лікарні.
- Через 3 дні після трагедії стало відомо про смерть у лікарні одного з постраждалих.