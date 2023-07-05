У Шевченківському суді Києва лунали вибухи, зловмисник підірвався: все, що відомо про ситуацію

У Шевченківському суді в Києві 5 липня пролунали вибухи. Зловмисник, який 8 років перебуває в СІЗО, намагався втекти з приміщення суду після чергового засідання.

Ввечері 5 липня в Шевченківському районному суді Києва пролунали вибухи. Все, що відомо про подію, 24 Канал зібрав у матеріал.

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Хронологія подій у Києві 5 липня

Перевірити відсутність у Гуменюка заборонених предметів та вибухівки мали працівники Нацполіції та Нацгвардії. Про це заявив т.в.о голови Служби судової охорони Віктор Мороз. Також, за його словами, його відомство не має відношення до безпеки безпосередньо у конвойному приміщенні, де і стались вибухи.

18:05 Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів брифінг щодо подій у Шевченківському райсуді Києва. Головне із його заяв:

Гуменюк після засідання спочатку закрився у туалеті, а потім прочинив двері і кинув у караул вибухівку, після чого намагався покинути залу суду;

конвойні його зупинили пострілом у повітря, потім він забарикадувався;

на контакт він не йшов, працівники КОРДу його намагались деблокувати;

після деблокації дверей Гуменюк кинув у КОРД вибухівку, військові мають поранення кінцівок, але життю їхньому нічого не загрожує;

Гуменюк загинув від вибухівки;

як він проніс вибухівку – з'ясує поліція;

Відкрито дві кримінальні справи: посягання на життя правоохоронців та посягання на втечу з-під варти суду;

Поки не розуміємо, де саме були вибухові пристрої;

Інформація про викрадення зброї Гуменюком не підтверджується.

За попередньою версією, обвинувачений, який влаштував вибухи в суді в Києві, загинув на місці. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.Поліція заявила, що другий вибух, про який повідомляли в мережі – будівельні роботи.У КМВА відмовились коментувати початок "штурму" суду після вибухів Речник відомства Михайло Шаманов також поки не підтвердив особу, яка підірвала вибухівку. Він зазначив, що у людини, яка зараз перебуває зі зброєю у Шевченківському суді, можливо є мобільний телефон. Він може відстежувати інформаційне поле і це може зашкодити спецоперації.На місце подій прибув міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, вчинене способом небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 КК України).В Офісі Генпрокурора повідомили, що вчинивши вибух, чоловік намагався втекти з-під варти. 2 правоохоронців поранення. Зловмисник зачинився всередині конвойного приміщення. Вживаються заходи для його затримання.ЗМІ повідомили, що дві швидкі виїхали з території Шевченківського суду.Інформації щодо наявності заручників не надходило. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.У суді пролунав другий вибух. Після цього поліцейський одразу ж запросив швидку допомогу, — ЗМІТериторію Шевченківського суду оточено. На місці працює група захоплення, а співробітників суду евакуйовано.Загиблих і постраждалих внаслідок вибуху в Шевченківському райсуді Києва немає, — Служба судової охорони.Адвокат Ігоря Гуменюка Олександр Свиридовський повідомив, що після засідання, на якому його підзахисному продовжили арешт, він перебував у канцелярії разом із конвойним, і про вибух дізнався вже з повідомлень ЗМІ. Він заявив, що 8 років він перебував у СІЗО і в нього років зо два як "пригнічений настрій".Територію навколо Шевченківського суду оточили правоохоронці. Також перекрили рух транспорту у районі Шевченківського суду. У зв'язку з цим затримується рух автобусів №9, 14т, 14тк по вулиці Дегтярівська, 31. Організовано рух за альтернативним маршрутом по вулиці Теліги – Дорогожицька – Сім'ї Хохлових – Дегтярівська.Суддя-спікерка Ірина Фролова повідомила, вибух вчинив боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, який обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Тоді внаслідок вибуху троє бійців Нацгвардії загинули, понад 140 людей зазнали поранень. Сьогодні суд мав продовжити Гуменюку запобіжний захід.За даними КМВА, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці підсудну особу, яка за невстановлених обставин підірвала у приміщенні суду невідомий вибуховий пристрій.Речник МВС Ігор Клименко повідомив, що на місце прибули поліцейські слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші необхідні служби. За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.У мережі з'явилося перше відео з місця події.У Нацполіції повідомили, що пролунав вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі Києва. На місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.