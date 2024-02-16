У Смоленську вночі чули потужний вибух: там міг постраждати автоагрегатний завод

У російському Смоленську ніч на 16 лютого була зовсім неспокійною. Там могло бути влучання по автоагрегатному заводу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки у соціальних мережах.

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Що відомо про вибухову ніч у Смоленську

Місцеві пабліки пишуть, що у Смоленську в проміжок між 02:10 та 03:30 могло бути влучання в автоагрегатний завод ТОВ "ПОЛІМІКС". На місці виникла пожежа, яку, за твердження очевидці, буцімто швидко загасили.



Наслідки атаки Смоленська в ніч на 16 лютого / Фото російських ЗМІ

На кадрах, які ширять у мережі, можна почути звук безпілотника, який зафіксували жителі Смоленська. На самому місці події утворилася величезна хмара густого сірого диму.



Дим у районі автоагрегатного заводу у Смоленську / Фото російських ЗМІ

З відкритих джерел відомо, що ТОВ "ПОЛІМІКС" має у своєму розпорядженні потужну виробничу базу: механікосбірне, заготівельне, термічне, інструментальне та ливарне виробництва. Також "ПОЛІМІКС" виконує послуги з металооброблення.

Що чули жителі Смоленська вночі 16 лютого: дивіться відео

Відомо, що загалом вночі у Смоленську жителі чули щонайменше один вибух.