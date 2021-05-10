Вибух у Сомалі: разом з терористом-смертником загинуло ще 6 поліцейських

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У столиці Сомалі, Могадішо, 9 травня терорист-смертник влаштував вибух. Разом з ним загинули 6 правоохоронців. Відомо, що ще 6 – поранені.

Джерело:

SNTV

Відповідальними за теракт вважають ісламське угрупування "Аль-Шабааб". Вони підтвердили це.

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Вибух трапився у поліцейському відділку.

Серед загиблих, зокрема, є:

  • начальник районної поліції Ахмед Башані;
  • заступник командира відділення поліції Валіо Адде Абді Басід.

Прем'єр-міністр Сомалі Мохамед Хуссейн Робле засудив теракт.

Важливо! Схожий теракт у Сомалі трапився нещодавно – 3 березня. Тоді у Могашідо терорист-смертник напав на групу кіосків і чайний магазин. Загинуло 6 осіб, серед них – дитина.

Теракти у Сомалі: головне

  • Повстання "Аль-Шабааб" веде боротьбу з 2008 року. Вони хочуть скинути центральний уряд Сомалі попри те, що його підтримує міжнародна влада.
  • "Аль-Шабааб" хоче встановити власне правління, засноване на жорсткій інтерпретації ісламського законодавства.
  • З цієї причини угрупування регулярно здійснює напади. Терористи використовують гармати та бомби.

 