Вибух у Сомалі: разом з терористом-смертником загинуло ще 6 поліцейських

У столиці Сомалі, Могадішо, 9 травня терорист-смертник влаштував вибух. Разом з ним загинули 6 правоохоронців. Відомо, що ще 6 – поранені.
Джерело:SNTV
Відповідальними за теракт вважають ісламське угрупування "Аль-Шабааб". Вони підтвердили це.
До теми У Франції чоловік накинувся з ножем на поліцейських: влада заговорила про теракт
Вибух трапився у поліцейському відділку.
Серед загиблих, зокрема, є:
- начальник районної поліції Ахмед Башані;
- заступник командира відділення поліції Валіо Адде Абді Басід.
Прем'єр-міністр Сомалі Мохамед Хуссейн Робле засудив теракт.Важливо! Схожий теракт у Сомалі трапився нещодавно – 3 березня. Тоді у Могашідо терорист-смертник напав на групу кіосків і чайний магазин. Загинуло 6 осіб, серед них – дитина.
Теракти у Сомалі: головне
- Повстання "Аль-Шабааб" веде боротьбу з 2008 року. Вони хочуть скинути центральний уряд Сомалі попри те, що його підтримує міжнародна влада.
- "Аль-Шабааб" хоче встановити власне правління, засноване на жорсткій інтерпретації ісламського законодавства.
- З цієї причини угрупування регулярно здійснює напади. Терористи використовують гармати та бомби.