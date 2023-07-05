Вибух у суді в Києві: ЗМІ показали перше відео з місця подій

У Шевченківському суді міста Києва пролунав вибух. На місці вже працюють правоохоронці.

У мережі оприлюднили відео з місця події. На ньому можна почути звуки стрілянини, повідомляє 24 Канал.

До теми У Києві в приміщенні суду пролунав вибух

У Шевченківському суді прогримів вибух

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Шевченківському суді міста Києва сталася надзвичайна подія. Поліція отримала повідомлення про вибух. На місце негайно прибули:

поліцейські слідчо-оперативні групи,

спецпризначенці,

вибухотехніки та інші необхідні служби.

За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу,

– зазначив Клименко.

Невдовзі очевидці оприлюднили відео з Шевченківського суду, на якому можна почути постріли.

Дивіться відео з місця події

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Вибух стався у вбиральні

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що вибух пролунав о 17:20. У той час військові конвойної служби Національної гвардії України привезли до суду підсудного, який підірвав невідомий вибуховий пристрій.

Попередньо, інцидент трапився у вбиральні. За інформацією очевидців, у радіусі кілометра від Шевченківського суду перекрили дороги.

На місці працюють усі служби: відео

Обвинувачений нібито кинув щонайменше 3 гранати, захопив автомат та взяв конвоїра в заручники. За даними ЗМІ, вибух буцімто влаштував Ігор Гуменюк, який 31 серпня 2015 року вчинив теракт під Верховною Радою. Цю інформацію підтвердила суддя-спікерка Ірина Фролова.

Адвокат підсудного Віктор Байда у коментарі виданню "Бабель" розповів, що був присутній на засіданні онлайн. Коли воно завершилось, завершилась і трансляція. Про інцидент він дізнався з дзвінків журналістів.

Ігоря Гуменюка підозрюють у киданні гранати під Верховною Радою у серпні 2015 року. Тоді внаслідок сутичок загинули троє нацгвардійців, а понад 140 людей постраждали. Сьогодні суд мав продовжити йому запобіжний захід. До цього він перебував в СІЗО.