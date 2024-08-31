Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Сумської громади

Вдень 31 серпня у Сумах чули вибухи. З'ясувалося, що ворог завдав удару по Сумській громаді.

На жаль, повідомляється про влучання у цивільну інфраструктуру. Вибух пролунав орієнтовно о 14:58.

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Удар по Сумщині

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог завдав авіаційного удару по околицях Сумської громади.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", – зазначили там.

Пізніше голова Сумської МВА Олексій Дрозденко заявив, що авіаційний удар нанесений по цивільній інфраструктурі.

Є пошкоджені будинки. На щастя, без жертв і постраждалих,

– уточнив він.

Дрозденко також додав, що мешканці, чиє житло зазнало пошкоджень, можуть звернутися до служби 15-80 або за номером 0675390633.

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Зазначимо, що під приблизно у той де час ворог завдав удару по селу Черкаська Лозова, що у Харківській області. Внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 10 поранено.