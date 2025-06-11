Вибух у Сумах: в області фіксували швидкісну ціль
- 11 червня у Сумах пролунав вибух, у області фіксували швидкісну ціль.
- Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Вдень 11 червня вибух пролунав у Сумах. В області фіксували швидкісну ціль
Гучно було приблизно о 14:22. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Сумах
На Сумщині повітряну тривогу оголосили о 14:19.
За хвилину до цього Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в області курсом на захід.
Опісля у багатьох областях також оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
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За даними моніторингових каналів, ціль на Сумщині рухалася на Полтавщину. Згодом вона не фіксувалася, але була ще одна на прикордонні.
Відбій загрози пролунав о 14:31.
Наразі влада Сумщини не повідомляла про можливі наслідки атаки на область.