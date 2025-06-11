Вибух у Сумах: в області фіксували швидкісну ціль

Вдень 11 червня вибух пролунав у Сумах. В області фіксували швидкісну ціль

Гучно було приблизно о 14:22. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також У Києві та низці областей – повітряна тривога: загроза балістики

Що відомо про вибух у Сумах

На Сумщині повітряну тривогу оголосили о 14:19.

За хвилину до цього Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в області курсом на захід.

Опісля у багатьох областях також оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

За даними моніторингових каналів, ціль на Сумщині рухалася на Полтавщину. Згодом вона не фіксувалася, але була ще одна на прикордонні.

Відбій загрози пролунав о 14:31.

Наразі влада Сумщини не повідомляла про можливі наслідки атаки на область.