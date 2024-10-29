У Сумах пролунали вибухи: ворог атакує місто КАБами

Росія атакувала Суми керованими авіаційними бомбами. У місті та області небезпечно.

Повітряну тривогу в Сумській області та в обласному центрі оголосили орієнтовно о 8:22 29 жовтня. Згодом Суспільне повідомило про вибухи.

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Що відомо про вибухи в Сумах

В Сумах було чути вибух,

– написало Суспільне о 9:35 29 жовтня.

Перед цим, орієнтовно о 9:27 29 жовтня, Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіаційних бомб в напрямку Сум.

Орієнтовно о 9:43 в Сумах пролунав ще один вибух.

Поліція Сумської області розповіла, що тільки за минулу добу Росія завдала по Сумській області 212 ударів. Під атакою були 30 населених пунктів регіону. Ворог пошкодив:

об'єкти критичної інфраструктури,

11 приватних житлових будинків,

5 транспортних засобів,

господарське приміщення,

газопровід,

лінії електропередач.

Правоохоронці розповіли, що відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Оперативне командування "Північ" розповіло, що ворог обстріляв прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби було 105 обстрілів (451 вибух) із різних видів озброєння.