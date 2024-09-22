У Тернополі був вибух і зникало світло: в мерії та ОВА пояснили, що сталося

У Тернополі ввечері 22 вересня був вибух, після якого зникло світло у частині міста. Там на вулиці Лукіяновича вибухнув ізолятор на трансформаторній підстанції, тому і був характерний звук.

Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Тернополя Сергій Надал. На місці рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

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Що сталося у Тернополі з вибухом і світлом

Мер Тернополя зазначив, що частина центру міста – без світла, але хлопці з РЕМу роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Знаю, що для багатьох це незручності, особливо ввечері. Але прошу з розумінням поставитися до ситуації. Наші служби працюють цілодобово, щоб забезпечити нормальне функціонування міста навіть у таких форс-мажорних обставинах,

– сказав він.

Сергій Надал також подякував тернополянам за терпіння і витримку. Він також висловив особливу подяку нашим рятувальникам та енергетикам, які зараз на передовій боротьби з аварією.

Внаслідок цієї події без світла залишились вулиці В'ячеслава Чорновола та Івана Франка. О 22:19 очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода повідомив, що електропостачання по цих вулицях було відновлено.

До слова, вибух у Тернополі пролунав близько 21:00. В ОВА наголошували, що було встановлено, що вибух стався на трансформаторній підстанції 110 кВт, там загорілася частина трансформатора.