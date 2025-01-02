Маск прокоментував вибух Tesla Cybertruck: встановили причину

У Лас-Вегасі вибухнула та спалахнула автівка Tesla Cybertruck біля готелю Trump International. Власник компанії прокоментував інцидент.

Ілон Маск прокоментував вибух у машині його компанії. Про це пише 24 Канал із посиланням на нього самого.

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Що стало причиною вибуху

Автівку, яка вибухнула 1 січня, перевірили. Ілон Маск розповів деталі, що вдалося встановити.

За його словами, вдалося підтвердити, що вибух був спричинений дуже великими феєрверками та/або бомбою, яка перевозилася в кузові орендованого авто. Він наголосив, що вибух не пов’язаний із самим транспортним засобом.

На момент вибуху вся телеметрія автомобіля була позитивною,

– написав бізнесмен.

Чинний президент США Джо Байден також не залишив це без уваги. Він заявив, що спецслужби вивчають можливий зв'язок між терактом у Новому Орлеані та вибухом електромобіля у Лас-Вегасі.

У Новорічну ніч авто в'їхало в натовп у Новому Орлеані, загинуло щонайменше 10 людей, ще 30 отримали поранення. Інцидент трапився на перехресті Канал-стріт та Бурбон-стріт, після чого водій вступив у перестрілку з поліцією.