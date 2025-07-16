У Запорізькій області захисники успішно вдарили по ворожих операторах БпЛА

У Запорізькій області бійці ГУР знищили російських операторів БпЛА. Влучиний удар підняв у повітря ворожий УАЗ 452.

Про нову успішну операцію пише 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Як Силам оборони вдалося знищити російських окупантів у Токмаку?

Рано вранці 16 липня в тимчасово окупованому Токмаку пролунав вибух. На околиці міста підірвали російських військових, які керували БпЛА "Скат 350М". Двоє окупантів їхали на "буханці", в яку й влучили снаряди бійців ГУР. З'ясувалося, що їм вдалося знешкодити членів екіпажу аеророзвідки.

Як зазначили військові, ворожий безпілотник "Скат 350М" російські загарбники використовували на передовій. За його допомогою ворог міг виявляти позиції Сил оборони України у Запорізькій області та коригувати таким чином свій артилерійський вогонь.

ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно кіберфахівці ГУР отримали доступ до серверів компанії "Гаскар Інтеграція", яка спеціалізується на виробництві БпЛА для російської армії. Вони знищили понад 47 терабайтів інформації та заблокували двері та інтернет на підприємстві. Також вдалося знайти повну технічну документацію щодо виробництва дронів у ворога, яку передали відповідним фахівцям Сил оборони України.