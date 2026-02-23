По центру Сум ударив російський дрон: приліт у районі торгового центру

Росіяни продовжують тероризувати Суми. Зранку 23 лютого стало відомо про удар по центру міста.

Деталі навів сумський міський голова Олександр Лисенко. Інформації про атаку поки небагато.

Дивіться також Там виробляють Milka, Oreo та "Люкс": Росія розтрощила американське підприємство в Тростянці

Що відомо про приліт дрона в центрі Сум 23 лютого?

Ворог ударив у районі ТЦ у центрі міста, на березі річки Псел.

У центрі Сум приліт ворожого дрона. Попередньо, без постраждалих. Приліт був у районі ТЦ "Мануфактура",

– написав Лисенко.

Повітряні сили писали, що на Сумщині рухається БпЛА у напрямку Шостки. Моніторингові спільноти також писали про це, та не змогли визначати тип безпілотника. Саме Шостка найбільше фігурувала в їхніх зведеннях з-поміж усіх населених пунктів Сумщини.

Щодо прильоту в центрі – є невеликі пошкодження на даху нежитлового приміщення. Без постраждалих,

– інформує місцеве ЗМІ "Кордон.Медіа".

Суми та Сумщина постійно під обстрілами