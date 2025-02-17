Після вибуху у ТЦК та СП у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині посилили заходи безпеки

В усіх ТЦК та СП Хмельницької області впроваджено посилені заходи безпеки. Такі заходи вжили після вибуху на території ТЦК в Кам’янці-Подільському, що стався 5 лютого.

Посилені заходи перш за все стосуються перевірки відвідувачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Хмельницький.

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Як посилюють безпеку у ТЦК у Хмельницькій області

Посилений контроль включає ретельну перевірку документів відвідувачів та огляд особистих речей – портфелів, сумок, рюкзаків тощо.

Також посилили контроль над транспортними засобами: усі автомобілі, що заїжджають на територію ТЦК та СП, проходять перевірку на предмет наявності небезпечних предметів.

Раніше СБУ та Нацполіція затримали агентурну групу росіян, які підірвали кур'єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам'янці-Подільському на замовлення російських спецслужб. 2 чоловіків використали кур'єра із сервісу доставлення, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби Росії. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському кур'єр загинув на місці, а 8 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 5 лютого біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському стався вибух, внаслідок якого загинув цивільний і поранено четверо осіб.