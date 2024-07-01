У ресторані в Туреччині стався вибух: 5 людей загинули, ще десятки отримали поранення

В Ізмірі, що на заході Туреччини, стався потужний вибух в одному з місцевих ресторанів. П'ятеро громадян загинули внаслідок вибуху, ще 63 людини постраждали.

Вибух у Туреччині стався вдень в неділю, 30 червня, близько 14:43. За словами очевидців, на місце події були направлені бригади медиків, пожежників та поліції.

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У Туреччині стався потужний вибух

За попередньою інформацією, причиною вибуху став балон з газом. Пожежу, яка виникла після вибуху, вдалось загасити пожежникам.

Згодо стало відомо, що кількість загиблих внаслідок вибуху зросла до 5 осіб, ще 63 людини постраждали. Одного з постраждалих, якого доставили до лікарні, не вдалося врятувати попри намагання лікарів.

Про кількість загиблих та постраждалих повідомив очільник провінції Ізмір Сулейман Елбан на своїй сторінці.

За даними турецьких журналістів, вибух завдав шкоди навколишнім будівлям, їх мешканців розселили в готелях. Місцева прокуратура почала розслідування інциденту.

Офіс головного прокурора Торбалі розпочав досудове розслідування щодо вибуху, який стався в ресторані в районі Торбалі в Ізмірі,

– заявив міністр юстиції Туреччини.

На місці події працювала значна кількість медичних бригад та рятувальників.

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