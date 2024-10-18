У Росії епічно вибухнула фура з феєрверками: є жертви
Надзвичайна ситуація сталася в Амурській області країни-агресорки. Там легковий автомобіль влетів у вантажівку з феєрверками, після чого та феєрично вибухнула, вбивши кількох людей.
Як повідомляють російські телеграм-канали, від удару фура злетіла у повітря, перекинулася, а потім спалахнула.
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Епічний, але смертельний вибух
Зазначається, що інцидент стався на заправці біля села Возжаївка. Після зіткнення вантажівка із салютами завалилась на бік, зачепила електричний провід і загорілася. Феєрверки здетонували.
Відомо, що пожежники вже ліквідували загоряння. Внаслідок ДТП три людини загинули, ще одну госпіталізували.
Детонація салютів у Росії: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно у Грозному вибухнула заправка, внаслідок чого загинули четверо людей. Причиною пожежі могла стати детонація бензовозу або цистерни з паливом.