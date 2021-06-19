У Сербії стався вибух на військовому заводі: довелось евакуювати населення

У Сербії вдруге за місяць – інциденти на військовому заводі. 19 червня пролунав вибух на підприємстві "Слобода", що поблизу міста Чачак. За попередньою інформацією, постраждали троє осіб.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, потужний вибух пролунав близько 20:00 за місцевим часом. Перед цим, стались кілька менших вибухів.

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Травми від вибуху отримали троє працівників

Постраждали троє працівників підприємства. Їх госпіталізували, медики наголошують, що їхні травми не несуть загрози життю. Людей, що мешкають неподалік заводу, тимчасово евакуювали.

4 червня на підприємстві вибухнули склади з боєприпасами

Зазначимо, що схожий інцидент на "Слободі" стався 4 червня. Тоді там вибухнули склади з боєприпасами. Пожежа тривала кілька днів. Влада Сербії оцінила збитки на суму 1,5 – 2 мільярди доларів.

"Слобода" – це найбільше підприємство воєнно-оборонного комплексу в Сербії. Завод був ціллю бомбардувань під час війни у 1999 році.

Дивіться на карті, де розташовне місто Чачак: