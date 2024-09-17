У коледжі Львова сталася розгерметизація вогнегасника, є постраждалі студентки

У вівторок, 17 вересня, місцеві ЗМІ повідомили, що в одному з львівських коледжів вибухнув вогнегасник. Внаслідок інциденту є постраждалі.

У коментарі 24 Каналу речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва зазначила, що сталася розгерметизація вогнегасника.

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Розгерметизація вогнегасника

Інцидент трапився у коледжі на вулиці Городоцькій 195 – а саме у Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи.

З діагнозом "отруєння невідомою речовиною" ми госпіталізували чотирьох 14-річних дітей у ступені середньої важкості,

– вказала Тетяна Андрєєва.

Ймовірно, йдеться про першокурсниць цього коледжу. Це четверо студенток, які перебували найближче до вогнегасника. Їм нічого не загрожує, наразі їм надають необхідну допомогу.

Водночас Тетяна Андреєєва зауважила, що говорити про вибух неправильно, адже його не було – сталася саме розгерметизація вогнегасника.

Вогнегасник пусковою частиною впав донизу, що спричинило випуск вуглекислого газу. Через концентрацію випарів дівчата, які перебували найближче до вогнегасника, вчаділи. За яких обставин вогнегасник опинився на землі, поки що невідомо,

– говорить керівник відділу професійної освіти Львівської міської ради Богдан Іванусь.

Відразу після цього працівники закладу евакуювали учнів з укриття і перевели в інші, безпечні, приміщення. На місці працюють рятувальники.

Як зазначають ЗМІ, вогнегасник впав у підвалі під час тривоги. Деяким дітям стало погано, одна з дівчат втратила свідомість.