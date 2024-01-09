Вибухівка була на вагонах: з'явилися подробиці "бавовни" на російській залізниці
На залізничній станції Сан-Донато, що у російському Нижньому Тагілі, стався вибух. Згодом виявили вибухові пристрої, прикріплені до цистерн "Газпромтрансу".
У понеділок, 8 січня, прогриміла ця "бавовна" на залізничних коліях біля нафтобази у Свердловській області. Згодом було виявлено кілька вибухових пристроїв. За даними місцевих ЗМІ, вибухівка була прикріплена до цистерн поїзда, що належить компанії "Газпромтранс", – інформує 24 Канал.
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Нові деталі вибуху в Нижньому Тагілі
На фотографіях з місця події можна побачити цистерни з вибуховими пристроями. Одна з них має напис "ТОВ "Газпромтранс". Це компанія з величезним статутним капіталом у 14 мільярдів рублів.
На одній з цистерн, що потрапила на фото, вказано: "ТОВ "Газпромтранс", приписаний ст. Аксарайська-2",
– повідомляє один з місцевих інформаційних ресурсів.
Офіційних коментарів щодо цього Кремль, звісно, не давав. Водночас цей інцидент викликав широкий резонанс, адже вибух стався неподалік від об'єктів "Газпром нефть" – фактично за декілька сотень метрів.
Фото вибухових пристроїв, закріплених на цистернах поїзда / Взято з росЗМІ
Контекст: що потрібно знати
- "Газпромтранс" – дочірня компанія ПАТ "Газпром", займається транспортуванням газу. Станція Сан-Донато розташована у Свердловській області, є частиною Приволзької Північної дороги.
- Пропагандисти запевняли, що рятувальні служби перевіряють інформацію про підрив вибухового пристрою під однією з цистерн на залізничних коліях у Нижньому Тагілі.
- Водночас окупанти поспішили запевнити, що внаслідок "бавовни" у Нижньому Тагілі нібито ніхто не постраждав.
- Цікаво, місто Нижній Тагіл розташоване за майже 2 170 кілометрів від крайньої східної точки нашої держави. Певні телеграм-канали пишуть про "диверсію" у глибокому тилу Росії.
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