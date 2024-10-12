У Грозному потужно вибухнула заправка: цистерна вилетіла у двір і вбила жінку з дітьми

У російському Грозному стався потужний вибух на заправці. Є жертви і постраждалі.

У другій половині дня у столиці Чечні сталася надзвичайна ситуація. Там в Ахматівському районі на проспекті Мохаммеда Алі раптово вибухнула заправка. У мережі з'явилися відео, на яких чітко видно величезне полум'я, яке тягнеться вгору.

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Що сталося у Грозному

Як повідомили у МНС Росії, на заправці вибухнула цистерна з газом, спричинивши пожежу. Російські телеграм-канали пишуть, що після першої цистерни зайнялася й друга. Від вибуху першу цистерну відкинуло на кілька метрів. Вона прилетіла у двір житлового будинку.

Також окремі джерела зазначають, що причиною пожежі могла стати детонація бензовозу або цистерни з паливом.

За останніми даними, відомо про чотирьох жертв – двох дорослих та двох дітей 5 і 6 років.

Момент, коли цистерну викинуло двір житлового будинку після вибуху заправки потрапив на відео. На кадрах видно, як резервуар з величезною швидкістю пронісся дорогою, зім'яв машину. Місцеві пабліки зауважують, що саме ця цистерна вбила людей.

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