У Росії пролунав вибух на заводі військової техніки в Кургані: постраждали співробітники

Продовжують траплятися дивні речі на території Росії. У країні-агресорці пролунав вибух на заводі військової техніки у Кургані.

Як розповідають російські ЗМІ, що вибух пролунав у Кургані на заводі "Ростеха". Це підприємство займається виробництвом військової техніки.

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Постраждали співробітники підприємства

За наявною інформацією, вибух стався 13 вересня. Відомо, що сталися вибухи парів гасу під час зварювальних робіт у цеху зі складання паливних баків для БМП "Курганмашзаводу".

Внаслідок цього постраждали двоє співробітників підприємства. Мовиться про 25-річного складальника та 38-річного зварювальника. Їх доправили до місцевої лікарні з різними опіками.

Попередньо, причиною вибуху сталося порушення техніки безпеки. Саму пожежу співробітники цеху погасили у короткий термін.

Зранку у Росії пролунав також ще один вибух. Стало відомо, що його епіцентром став газопровід.

Під Саратовом вибухнув газопровід

Очевидці розповіли, що вибух пролунав близько 06:20. Після цього величезний стовп диму здійнявся у небо. Тоді мешканці припустили, що сталося пошкодження газопроводу.

Від Саратова кілометрів 5 від'їхали. Полум'я вирує, дим вгору підіймається, щось спалахнуло конкретно,

– каже один з росіян.

Невдовзі стало відомо, що на місце вирушили 4 пожежні розрахунки. Вони поїхали до селища Червоний Жовтень. Пожежа розгорілася на площі 2 га у полі. Кажуть, що сталося це через розгерметизацію газопроводу Піщаний – Умет – Сторожівка.

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