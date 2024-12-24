У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: багато жертв, є поранені

У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки в Баликесірі, що за Заході країни. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок цього є загиблі та постраждалі.

Ситуацію там прокоментував губернатор Балікесира Ісмаїл Устаоглу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN Turk.

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Що відомо про вибух у Туреччині

Згідно з оприлюдненою інформацією, вибух стався у виробничій частині об'єкта, на якому виготовляють вибухівку, на місці виникла пожежа. Наразі точної причини інциденту не називають. Рятувальники з'ясовують, скільки людей зараз перебуває всередині заводу.

У зв'язку з сильним загорянням на місце події направили низку пожежних бригад задля ліквідації пожежі та наслідків. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 12 людей, ще 3 отримали поранення. Устаоглу виключив можливість диверсії та заявив, що немає ризику нового вибуху.

Наслідки вибуху на заводі у Туреччині: дивіться відео

На заводі з виробництва вибухівки ZSR стався вибух. Після того, як стався вибух у відділенні виробництва капсул на заводі, будівля зруйнована. Усі наші команди зараз тут,

– заявив губернатор.

Своєю чергою голова району Котейлі Бакі Есер, одного з сіл, розташованих неподалік від того, де стався вибух, розповів турецьким ЗМІ, що вибух стався всередині заводу, де виготовляли порохові капсули. За його словами, у приміщенні об'єкта перебувало багато працівників.

Частина заводу зруйнована: дивіться відео

"Наш друг із села Каваклі розповів, що під час сніданку стався сильний поштовх. Тут працює близько 1000 людей. На місце вибуху були направлені всі машини швидкої допомоги та пожежні бригади Баликесира. Перед фабрикою чекають карети швидкої допомоги. Лікарні в стані готовності", – каже він.