Вибух у житловому будинку шведського Гетеборга: померла одна з постраждалих

У Швеції померла жінка, яка постраждала внаслідок потужного вибуху в житловому будинку Гетеборга. Інцидент стався 28 вересня.

Загалом внаслідок пожежі, яка виникла в багатоповерхівці, постраждали десятки людей. Вогонь пошкодив щонайменше 140 квартир.

Нагадаємо Потужний вибух прогримів у шведському Гетеборзі: постраждали понад 20 людей

Померла жінка, що постраждала внаслідок вибуху у Швеції

Серйозні травми внаслідок вибуху в Гетеборзі отримали 4 мешканці будинку. Одна з постраждалих загинула від ушкоджень.

У поліції повідомили, що жінка перебувала в лікарні, де їй надавали медичну допомогу. Втім правоохоронці відмовилися надати детальнішу інформацію.

У зв'язку з новими обставинами, справу про вибух тепер можуть перекваліфікувати. Зокрема слідчі розслідуватимуть вбивство, а також замах на вбивство й серйозне знищення майна.

Вибух у житловому будинку Гетеборга: що відомо