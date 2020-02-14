Вибух пролунав у житловому будинку в Ізмаїлі: будівлю серйозно пошкодило – фото, відео

В Ізмаїлі на Одещині пролунав вибух у п’ятиповерховому будинку. А опісля ще й спалахнула пожежа. Інцидент трапився надвечір 14 лютого на вулиці Грушевського.

За інформацією місцевого видання "Измаил.City", на третьому поверсі будівлі вибухнув побутовий газ, через що там почалася пожежа.

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Рятувальники прибули на місце інциденту вже через 4 хвилини. До цього, 50 мешканців будинку евакуювали. Щоправда, ще трьох співробітникам ДСНС довелося знімати з допомогою автодрабини. Саму ж пожежу їм вдалося ліквідувати оперативно.



Вибух пролунал у п'ятиповерховому будинку на вулиці Грушевського

На щастя, внаслідок вибуху та подальшої пожежі ніхто не постраждав. Господарів квартири вдома не було. А їхніх сусідів під час гасіння пожежі встигли евакуювати рятувальники.

Відомо, що вогонь знищив кухонні меблі та майно на площі 20 квадратних метрів. Також вибухом пошкодило вікна, двері, стіни та стелю на площі 50 квадратних метрів.



Сусідів квартири, де стався вибух, евакуювали з допомогою автодрабини

Поки невідомо, що саме стало причиною інциденту.

Дивіться відео з місця вибуху та подальшої пожежі у Ізмаїлі на Одещині

До слова, нещодавно вибух пролунав і у одному з житлових будинків Харкова. У поліції кажуть, що вибухнула граната РГД-5. У результаті загинув 63-річний чоловік.