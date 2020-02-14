21:45
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Вибух пролунав у житловому будинку в Ізмаїлі: будівлю серйозно пошкодило – фото, відео

      25 Читать новость на русском
      У Ізмаїлі на Одещині у п'ятиповерхівці пролунав вибух і сталася пожежа: ніхто не постраждав / Соцмережі

      В Ізмаїлі на Одещині пролунав вибух у п’ятиповерховому будинку. А опісля ще й спалахнула пожежа. Інцидент трапився надвечір 14 лютого на вулиці Грушевського.

      За інформацією місцевого видання "Измаил.City", на третьому поверсі будівлі вибухнув побутовий газ, через що там почалася пожежа.

      Зверніть увагу! Вибухи посилок в Амстердамі: що відомо

      Рятувальники прибули на місце інциденту вже через 4 хвилини. До цього, 50 мешканців будинку евакуювали. Щоправда, ще трьох співробітникам ДСНС довелося знімати з допомогою автодрабини. Саму ж пожежу їм вдалося ліквідувати оперативно.

      Вибух, пожежа, Ізмаїл, ДСНС, Ізмаїл, Одеська область
      Вибух пролунал у п'ятиповерховому будинку на вулиці Грушевського 

      На щастя, внаслідок вибуху та подальшої пожежі ніхто не постраждав. Господарів квартири вдома не було. А їхніх сусідів під час гасіння пожежі встигли евакуювати рятувальники.

      Відомо, що вогонь знищив кухонні меблі та майно на площі 20 квадратних метрів. Також вибухом пошкодило вікна, двері, стіни та стелю на площі 50 квадратних метрів.

      Вибух, пожежа, Ізмаїл, ДСНС, Ізмаїл, Одеська область
      Сусідів квартири, де стався вибух, евакуювали з допомогою автодрабини  

      Поки невідомо, що саме стало причиною інциденту.

      Дивіться відео з місця вибуху та подальшої пожежі у Ізмаїлі на Одещині  

      До слова, нещодавно вибух пролунав і у одному з житлових будинків Харкова. У поліції кажуть, що вибухнула граната РГД-5. У результаті загинув 63-річний чоловік.

      Вода в Крим: хто може стати обмінною монетою?
      сьогодні
      3366
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації ДСНС Вибух Пожежа Ізмаїл Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:33 Точка неповернення для США: Трампа більше нічого не стримує від встановлення диктатури
      Іван Яковина 82
      сьогодні , 18:25 Проросійський план у Мюнхені: аналіз скандального документу про завершення війни в Україні
      Анатолій Максимов 2180
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 5949
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 311
      сьогодні , 18:00 Український план: дванадцять кроків до безпеки в Україні
      Оксана Сироїд 728
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук