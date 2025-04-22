"Аж будинок підстрибує": місцеві шоковані вибухами на одному з найбільших арсеналів Росії

Сьогодні, 22 квітня, неспокійно у Володимирській області Росії. Там пролунали вибухи на 51 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління російського міністерства оборони.

Місцеві жителі бідкаються та тривожаться через "хлопки". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Як реагують росіяни на вибухи на арсеналі

Жителі Володимирської області налякані вибухами та почали активно обговорювати ситуацію в соцмережах. Вони розповідають, що чують їх з різних населених пунктів. Один із користувачів бідкається, що в нього аж будинок підстрибує.

Реакція місцевих жителів на вибухи: відео очевидців. Увага! У відео присутня нецензурна лексика – 18+

Водночас інші кажуть, що було чутно щонайменше 3 сильних вибухи, тоді як менш потужні лунають практично щосекунди. Деякі користувачі жаліються, що пожежники нічого не гасять, а також кажуть, що внаслідок вибухів на 51 арсеналі в них нібито повилітали вікна.

Натомість підлітків взагалі не тривожить така ситуація. Один з них прийшов до місця вибухів разом зі собакою та почав знімати все на відео. При цьому він навіть похвалився, що може бути так близько до арсеналу та заявив, що "в пєрвих рєдах".

Зауважимо, що російські пропагандисти кажуть, що нібито вибухи трапилися у селищі Барсове. Місцеві жителі писали, що буцімто чули звуки безпілотників. За попередніми даними, у цьому районі відбувається евакуація населення з прилеглих населених пунктів.