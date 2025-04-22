51 арсенал ГРАУ ворога злетів у повітря: все, що відомо про потужний вибух у Росії

У Владімірській області 22 квітня стався потужний вибух, через який оголосили евакуацію з 7 населених пунктів. Згодом стало відомо, що у повітря злетів 51 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони ворога.

Цей арсенал є одним із найбільших складів боєприпасів Міністерства оборони Росії, також він розташований доволі близько до Москви. Головне про потужний вибух у Владімірській області – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Після вибухів на 51 арсеналі ГРАУ: в Росії евакуюють жителів 7 населених пунктів

Як стався вибух у Владімірській області

У селищі Барсове, що у Владімірській області держави-агресорки, пролунали гучні вибухи. Російські пропагандистські ресурси писали, що інцидент стався на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії. Там стався вибух із подальшою детонацією боєприпасів.

Місцеві жителі стверджували, що чули звук безпілотників, а в районі події триває евакуація прилеглих населених пунктів.

51 арсенал ГРАУ злетів у повітря: дивіться відео

Також росіяни зазначають, що в'їзд до самого селища перекритий. Обмежено рух і на трасі з боку Москви до Кіржача.

За інформацією місцевих пабліків, детонація на території арсеналу досі триває. Масштабне задимлення видно навіть із різних частин Кіржацького району Владімірської області.

Яким було задимлення у Владімірській області: дивіться відео

Згодом у мережі з'явився момент вибуху на 51-му арсеналі ГРАУ ворога у Владімірській області.

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Жителі Владімірської області були налякані серією вибухів і масово обговорювали події в соціальних мережах. Люди повідомляли, що звуки вибухів було чутно з різних населених пунктів. Один із користувачів навіть зазначив, що через вибухи у нього "підстрибує будинок".

За словами інших, було чутно щонайменше 3 потужні вибухи, а менш інтенсивні – лунають майже безперервно. Дехто скаржиться, що пожежники не гасять полум'я, а також повідомляє, що через вибухи на 51-му арсеналі в них нібито повибивало вікна.

Окупанти також пишуть, що декілька прильотів у приватні будинки сталися після вибухів на складах військової техніки у Кіржацькому районі Владімірської області. Повідомлення про постраждалих уточнюють.

Росіяни зафіксували вибухи у Кіржацькому районі: дивіться відео (18+)

У районі оголосили НС та евакуюють прилеглі населені пункти

За даними пропагандистських пабліків, евакуацію оголошено в 7 населених пунктах. Мовиться про Барсове, Мирний, Зоряний, селища Дубки, Першино, села Храпки та Грибанове. Ці населені пункти перебувають у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів.

У самому Кіржацькому районі також оголосили режим надзвичайного стану.

Поблизу місця вибуху евакуюють жителів 7 населених пунктів / Фото російських ЗМІ

Що могло зберігатися на 51-му арсеналі ГРАУ

Російські ЗМІ пишуть, що у звіті за 2024 рік зазначається, що 51-й арсенал був серед одержувачів військового вантажу, перевезеного з Білорусі до Росії. Хоча повідомлена кількість для цього конкретного випадку була відносно невеликою (7 вагонів), ця інформація додатково підтверджує функцію арсеналу, як пункту призначення в рамках російської військової логістичної мережі, навіть під час війни

ЗМІ пишуть, що задокументоване отримання відповідного вантажу надає конкретне свідчення активної участі 51-го арсеналу у логістичному ланцюжку постачання, що підтримує російські збройні сили під час війни в Україні, і має оперативне значення.

За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у складі у Барсовому зберігаються значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер", "Точка-У", "Кинджал", боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган".

Як коментують вибухи у Росії

Міністерство оборони Росії повідомило, що причиною вибухів на 51 арсеналі ГРАУ було загоряння, внаслідок якого нібито на території частини сталася детонація боєприпасів.

За даними російського оборонного відомства, Андрій Бєлоусов дав доручення з'ясувати обставини факту надзвичайного стану у Кіржанському районі. Як уточнили у міністерстві, за його результатами винних посадових осіб притягнуть до відповідальності.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок цього нібито немає. Причиною загоряння росіяни називають порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами. Жодної додаткової інформації з цього приводу окупанти не вказали.

Де розташований арсенал та наскільки далеко від України

51 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії поблизу Барсового Кіржацького району є одним із найбільших у Росії.

Він розташований приблизно за 8 кілометрів від Кіржача. За відкритими даними, у селищі Барсово проживає трохи більше ніж 1000 осіб.

Арсенал складається з 2 частин: мікрорайону Мирний та закритого військового містечка військової частини 11785.

Відстань від арсеналу до кордону з Україною становить приблизно 530 кілометрів. А до Москви відстань приблизно 60 кілометрів.