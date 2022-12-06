Росії доведеться далі використовувати аеродроми, де були вибухи: експерт пояснив причини

У понеділок, 5 грудня, стало відомо про вибухи на двох російських аеродромах – "Енгельс" і "Дягілєво" – що розташовані у глибокому тилу ворога, а саме на відстані понад 500 та 700 кілометрів від кордону з Україною відповідно.

Унаслідок цього пошкоджень зазнала російська авіація, яку використовували зокрема й для атак по Україні. Однак після цих інцидентів росіянам все одно доведеться використовувати ці аеродроми, хоч вони й розумітимуть, що їм загрожує небезпека. Про це 24 каналу розказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Продовжать використовувати, але посилять захист

За його словами, окупанти не мають іншого вибору, оскільки на цих летовищах є засоби аеродромно-технічного забезпечення обслуговування літаків та ракет. Перекидання цього обладнання на іншу точку є практично неможливим, оскільки займає дуже багато часу.

Відтак, росіяни продовжать користуватися аеродромами, однак, скоріш за все, посилять систему протиповітряної оборони для їхнього захисту. Попередньо вони були не готові до роботи безпілотників по цих об'єктах, оскільки, ймовірно, навіть не припускали, що це можливо настільки далеко від кордону.

Світан пояснив, що для того, щоб прикрити подібний аеродром потрібно вибудувати таку ж таки ешелоновану систему протиповітряної оборони, як, наприклад, для прикриття Києва. Адже площа аеродрому, тим паче того, на якому базується стратегічна авіація, дуже велика.

Я думаю, що вони зараз почнуть збільшувати цю систему, підтягнуть туди 2 – 3 рівні систем ППО, і вже почнуть ними працювати,

– вважає військовий експерт.

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