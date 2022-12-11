Путіна це особисто зачіпає, – Давидюк про вибухи на аеродромах Росії

Удари по кількох російських аеродромах, звичайно, завдали втрат війську та вплинули на моральний дух і відчуття захищеності окупантів. Але не менш важливо, що ці атаки дуже впливають на російського президента Владіміра Путіна.

Про це 24 каналу розказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що Путін точно знає про те, що удари по цих базах були, і якої шкоди вони завдали, адже це безпосередньо позначилося на потужності останньої масованої ракетної атаки по Україні.

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Українці показали свою геніальність

"Горять літаки, він (Путін – 24 канал) поставив завдання розбомбити, наприклад, мирне місто, чи житлові комплекси, чи села. І тут ці літаки не вилетіли, не розбомбили. Він і каже: "А що сталось?", – припустив Давидюк.

Він додав, що росіяни просто шоковані тим, наскільки креативно почали грати українці – змогли переробити нікому не потрібні старі БпЛА "Стрижі" на дрони-камікадзе, одягнути на них нову навігацію і зробити фактично непомітними для російської ППО.

Ось це розум, ось тут українці показали свою геніальність. Але не спроста, насправді у нас генетика така, що коли треба виживати, коли нам треба придумати щось супернове і геніальне, ми це робимо,

– наголосив політолог.

Україні вже немає чого боятися

Українська сторона офіційно не визнала, що відповідальна за атаки по російських аеродромах. Однак більшість військових експертів та аналітиків, зокрема західних, вважають, що ударів завдали саме дронами українського виробництва.

Давидюк зауважив, що справді, є країни, які бояться таких ударів. Яскравий приклад цьому – президент Франції Емануель Макрон, який нещодавно заговорив про "гарантії безпеки для Росії". Але на противагу йому – український народ, який наголошує, хто і на кого напав. Звідси постає питання – чому не говорять про план безпеки для України, на територію якої нахабно вторглася Росія? Чи хоча б про план безпеки для Європи, адже за час повномасштабної війни ракети падали вже і в Хорватії, і в Польщі, і в Молдові?

Політолог також додав, що є частина країн, які дивляться на нас, і кажуть, що ми – супер, хоч заявити про це публічно вони можуть. Але загалом на Заході досі є страх Росії та її ядерної зброї, яка може зачепити весь світ, тобто і їх самих.

У цей самий час українцям байдуже, чим їх вбивають – крилатими ракетами чи ядерною зброєю, адже результат однаковий. Тому на нас і не діють залякування ядерною зброєю, адже у нас і без неї стріляють щодня. Ми маємо одне завдання – вижити.

Микола Давидюк Політолог Якщо ви думаєте, що Путін – псих, то ні, ми більші психи. Тому що ми захищаємося, а він нападає. Йому є куди відступати, а нам немає. Повірте, ніколи не треба погрожувати країні, народу чи людині, яка виживає і яка захищає себе, своїх дітей і своє майбутнє.

Росія починає готувати населення до поразки

За словами політолога, у російському медіапросторі уже є відчуття поразки, і її вже починають продавати населенню. Там прямо кажуть: "Ми не впоралися", але закликають також вважати це перемогою – так само, як Путін продовжує говорити про "окуповане море" та "поповнення новими територіями".

Як підкреслив Давидюк, і море стало фактично озером, і захоплені території поступово втрачаються, але вони продовжують вдавати якусь перемогу. Але якщо вони вважають так, то Україна із задоволенням забезпечить їм тотальну "перемогу", повернувши собі ще Запоріжжя, Донбас і Крим.

Найголовніше те, що робота над відповідною подачею поразки Росії вже почалася. Програш вже прийняли еліти, Путін досі перебуває на середині цього шляху, тож залишається лише народ.

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Чи може програти ядерна держава

Микола Давидюк наголосив, що серед світової спільноти досі побутує думка, що ядерна держава просто не може програти у війні. Однак це – російський наратив, який придумали кремлівські політтехнологи і продали своїм ботофермам.

Насправді ядерні держави можуть програвати, і вже робили це, як от Радянський Союз в Афганістані чи США у В'єтнамі. А це – в десятки разів потужніші держави, аніж сьогоднішня Росія.

Ба більше, політолог стверджує, що якщо проаналізувати військові конфлікти минулого століття, чи бодай останніх 30 – 50 років, то стає зрозуміло, що здебільшого вигравали менші – ті, на кого нападали. Тому що вони завжди могли мобілізувати світ, і перемогти агресора, бо світ – завжди проти агресора.

Тому зараз західні країни бояться радше не застосування ядерної зброї, а порушення своїх домовленостей з Путіним і того, що їхні гроші, які вони вкладали в Росію, будуть втрачатися. Адже свого часу навіть Хрущов побоявся її використовувати, а він був значно сильнішою фігурою, ніж Путін.

Відтак, на переконання Давидюка, і нинішній російський диктатор побоїться натиснути на "червону кнопку", хоч, звісно, продовжуватиме лякати та шантажувати цим.

Саме тому Україна повинна сміливо звільняти свої території, і аж тоді говорити про стіл перемовин та гарантії безпеки. Якщо ж країна-агресорка і тоді продовжуватиме погрожувати, то ми можемо сказати: "Давайте повертати наші території до кордонів не 2014, а 1918 року. Де ще тоді була Україна?". За словами політолога, тоді вже Путін буде дзвонити Макрону і просити зупинити українців, бо вони "порушують закони".

Просто Путіну теж треба розуміти, що йому треба зупинитися, але не Крим є точкою зупинки,

– підсумував Давидюк.

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