"Бавовна" на аеродромі в Курську: фото та відео потужної пожежі у Росії

Зранку 6 грудня "бавовну" підвезли до аеродрому у Курську. Користувачі мережі наввипередки викладають фото та відео. На них можна побачити, наскільки добре палає у Росії.

Мешканці країни-агресорки не встигли оговтатися після вибухів на аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво", а вже наступного дня на них очікувала нова серія. Правда, цього разу у Курську. 24 канал зібрав фото та відео з місця події.

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Спалахнув нафтонакопичувач

Якщо вірити місцевій владі, то на аеродромі Курська загорівся нафтонакопичувач. Невдовзі надійшла інформація про відразу два резервуари з паливом. Що б саме у Курську не горіло, робить воно це дуже і дуже впевнено. Полум'я настільки сильне, що його та дим мешканці могли спостерігати з різних куточків міста.

На аеродромі Курська спалахнула пожежа / Фото з телеграм-каналів

Губернатор Курської області Роман Старовойт уже знайшов винних. За його словами, вибух буцімто спричинила атака безпілотника. Водночас він відзвітував, що цього разу вдалося обійтися без потерпілих. Нагадаємо, що в "Дягілєво" усе було не настільки веселково. Там зафіксували як жертв, так і постраждалих від вибуху бензовоза.

Очільник області додав, що на місці працюють відповідні спецслужби. Вони продовжують ліквідовувати вогонь. Відразу ж додамо, що упродовж кількох годин зробити це не вдалося. Тож спочатку мережею ширилися фото та відео з іще темного Курська, а пізніше – світанкового.

Масштабну пожежу на аеродромі видно з різних кінців міста: дивіться відео

Спочатку були вибухи, а потім – повітряна тривога: дивіться відео

Високо в небо здійнявся густий чорний дим: дивіться відео

Полум'я на аеродромі не вщухає: дивіться відео

Користувачі мережі викладають у мережу побачене: дивіться відео

Масштабну пожежу у Курську не могли загасити кілька годин: дивіться відео

Зі сходом сонця дим над Курськом видно ще краще: дивіться відео

Мешканці не чули безпілотника

Досить цікавим є той факт, що відомості про безпілотник можуть бути черговою вигадкою. Принаймні місцеві мешканці не чули гулу, за допомогою якого можна впізнати дрон у небі. Не виключається і той факт, що сам аеродром не постраждав.

Щодо аеродрому, то він ось уже понад 9 місяців не виконує свою цивільну роль. Себто звичайні пасажирські літаки він не приймає. Натомість від початку так званої "спеціальної військової операції" він – воєнне летовище.

Зазначимо, що відповідний аеродром здатний приймати літаки Іл-76, Ту-154, Airbus A320, а також інші легші повітряні судна. Відомо і про те, що його у ролі злітно-посадкового майданчика можуть використовувати гелікоптери усіх наявних типів. Сам аеродром розташований за 7 кілометрів від центру міста. Якщо говорити про відстань до України, то вона складає заледве 170 кілометрів або 100 напряму.