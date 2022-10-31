У розвідці розповіли деталі про вибухи на аеродромі в Псковській області

У ворожі армії щодня численні втрати, зокрема серед особового складу, бойової техніки та авіації. На російському аеродромі вночі сталися вибухи, які спричинили пошкодження декількох бойових вертольотів Ка-52.

Вночі 31 жовтня у Псковській області було неспокійно – вочевидь, жителі регіону не могли спати через вибухи на місцевій військово-повітряній базі. У Головному управлінні розвідки України підтвердили, що внаслідок вибухів було знищено та пошкоджено декілька російських "Алігаторів".

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Скільки Ка-52 ліквідовано у Псковську

Важливо, що українська сторона не підтверджувала причетність до вибухів. Наразі невідомо, що стало причиною пошкоджень гелікоптерів та втрат у військовій авіації Росії.

На військово-повітряній базі Збройних сил Росії "веретьє" (псковська область, острів 5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" повністю знищено. Ще два – суттєво пошкоджено,

– написали в ГУР.

️Також там зазначили, що деталі щодо знищення іншої техніки росіян та особового складу – уточнюються. Але в регіоні ворожі силовики вже проводять слідчі дії, аби виявити диверсантів. Напевне, усе-таки хтось заклав вибухівку на аеродромі окупантів, через це й сталися вибухи.

Яка особливість Ка-52 "Алігатор" Це російський розвідувально-ударний вертоліт "нового покоління". Апарат здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою. Один екземпляр вартує близько 16 мільйонів доларів. Він є подальшим розвитком вертольота Ка-50 "Чорна акула".

Джерело: Вікіпедія

Втрати загарбників: найголовніше

Лише за минулу добу, 30 жовтня, Збройні Сили відправили на концерт до Кобзона понад 600 окупантів. Російські військові не справляються з атаками нашої армії – станом на 31 жовтня ЗСУ ліквідували вже 71 820 ворожих армійців.



Втрати росіян станом на 31 жовтня / фото Генштаб ЗСУ

Також нашим Повітряним Силам вдалось ліквідувати ворожий штурмовик на Півдні України. Російський Су-25 збили близько 8 ранку 30 жовтня – завдячувати цьому ми маємо нашим зенітно-ракетним підрозділам.

Загалом від початку повномасштабної війни наші воїни знищили вже 275 літаків російської армії. Це неймовірний результат, однак Збройні Сили на цьому зупинятися не збираються.

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