Після вибухів на 51 арсеналі ГРАУ: в Росії евакуюють жителів 7 населених пунктів

Вдень 22 квітня у Владімірській області, що в Росії, пролунали гучні вибухи. Відомо, що жителів 7 населених пунктів евакуювали після цих вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Евакуація жителів 7 населених пунктів Росії після вибухів

Вдень 22 квітня в російських пабліках писали, що росіян з 7 населених пунктів евакуювали після вибухів, що сталися в Кіржацькому районі Владімірської області. Саме там локалізується 51-й арсенал ГРАУ Міноборони Росії.

За даними пропагандистських пабліків, евакуацію оголошено в Барсове, Мирному, СНТ Зоряний, селищах Дубки, Першино, селі Храпки та Грибанове. Ці населені пункти перебувають у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів.

Тим часом російські телеграм-канали пишуть, що вибухи в районі селища Барсове продовжуються.