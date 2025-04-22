Після вибухів на 51 арсеналі ГРАУ: в Росії евакуюють жителів 7 населених пунктів
- Жителів 7 населених пунктів евакуювали після вибухів у Кіржацькому районі Владімірскої області, де знаходиться 51-й арсенал ГРАУ Міноборони Росії.
- Тим часом вибухи в районі селища Барсове продовжуються.
Вдень 22 квітня у Владімірській області, що в Росії, пролунали гучні вибухи. Відомо, що жителів 7 населених пунктів евакуювали після цих вибухів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Евакуація жителів 7 населених пунктів Росії після вибухів
Вдень 22 квітня в російських пабліках писали, що росіян з 7 населених пунктів евакуювали після вибухів, що сталися в Кіржацькому районі Владімірської області. Саме там локалізується 51-й арсенал ГРАУ Міноборони Росії.
За даними пропагандистських пабліків, евакуацію оголошено в Барсове, Мирному, СНТ Зоряний, селищах Дубки, Першино, селі Храпки та Грибанове. Ці населені пункти перебувають у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів.
Тим часом російські телеграм-канали пишуть, що вибухи в районі селища Барсове продовжуються.
51-й арсенал ГРАУ (військова частина 11785)
– один із найбільших складів боєприпасів Міністерства оборони Росії. Він розташований у Володимирській області, в Кіржацькому районі, недалеко від селища Барсово, приблизно за 8 кілометрів від міста Кіржач. Відстань до кордону з Україною від місця влучання близько 530 кілометрів.