Як різдвяна ялинка: у мережі показали неймовірні масштаби пожежі на 51 арсеналі ГРАУ у Росії

Величезний арсенал ГРАУ у Владімірській області Росії злетів у повітря 22 квітня. OSINT-аналітики опублікували супутникові знімки.

На них видно масштаби пожежі. Осінтери порівняли нинішній вигляд складу із різдвяною ялинкою, передає 24 Канал.

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Супутникові знімки 51 арсеналу ГРАУ біля Барсово

На супутникових знімках видно, що арсенал поблизу селища Барсово у Кіржацькому районі горить по всій своїй території

Місце сяє, як різдвяна ялинка,

– прокоментував ситуацію OSINT-аналітик MT Anderson.

Масштаби пожежі на 51 арсеналі ГРАУ у Росії / Карти NASA

На картах видно п'ять термоточок. Загалом вогонь охопив територію в 3,5 квадратні кілометри.

У Defense Express зазначають, що, ймовірно, на арсеналі відбулася детонація зенітних чи балістичних ракет та реактивних снарядів до РСЗВ. Вибухи були настільки потужними, що "гриб" від нього було видно за 50 кілометрів.

Вранці 23 квітня місцева влада повідомила, що детонація на складах нібито поступово завершується.

На арсеналі, до слова, могли зберігатися 264 тисячі тонн боєприпасів, і його при цьому прикривала найконцентрованіша система ППО.

Нагадаємо, що Барсово розташоване за 530 кілометрів від кордону з Україною. Після вибухів у декількох населених пунктах оголосили НС та евакуацію. Відомо, що у Кіржацькому районі також закрили освітні заклади, деякі підприємства та перекрито дороги, окрім того, є 4 постраждалих осіб.