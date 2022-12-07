Бояться зізнатися, як і з "Москвою" було, – Жданов прокоментував вибухи на нафтобазі у Курську

У російському Курську вранці 6 грудня вибухнула нафтобаза, яка постачає паливо на аеродром. Там виникла масштабна пожежа.

Російські пропагандисти повідомляють, що це наслідок атаки старими радянськими безпілотниками. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що вони мають на увазі "Стриж".

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"Це Ту-141. Їхня дальність до тисячі кілометрів, швидкість також до тисячі кілометрів на годину. Безпілотник не переходить звуковий бар'єр. Проте ніхто не розуміє, чому саме про це озброєння говорять російські пропагандисти. Чому вони хочуть вірити, що це були "Стрижі", – сказав Жданов.

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Чому радянські безпілотники не могли спричинити вибухи

За словами військового експерта, "Стриж" не є ударним безпілотником. Він розвідувальний і не здатен спричинити таку шкоду, як вибухи на аеродромах. Жданов наголосив, що були саме вибухи.

Тобто був фугасний заряд. На цих "Стрижах" у радянський час, та і зараз, тренувалися розраховувати ППО у мирний час. Їх випускають як повітряну ціль. Завдати такої шкоди цей безпілотник не міг, – сказав Жданов.

Ба більше, як зазначив експерт, дальність запуску була 630 кілометрів. Відтак, палива в баках практично не залишалося й безпілотники могли влаштувати лише невелику пожежу.

"Росіяни бояться зізнатися, як раніше боялися з крейсером "Москва". Всі знають, що 2 українських ракети "Нептун" влучили в борт. Вороги бояться у цьому зізнатися. У Криму вони також говорили про вибухи з невідомих причин. Побачимо, чим закінчаться ці пояснення вибухів на аеродромах", – додав Жданов.

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