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24 Канал Новини України У Башкортостані лунають вибухи: дрони атакують унікальне виробництво
29 жовтня, 07:36
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Оновлено - 07:37, 29 жовтня

У Башкортостані лунають вибухи: дрони атакують унікальне виробництво

Анастасія Колеснікова

Вранці дрони атакували Башкортостан. Під ударом опинилося місто Стерлітамак.

Після вибухів дим піднімається над Башкирською содовою компанією (БСК) у Стерлітамаку. Це єдине у Росії виробництво унікального компонента для бронематеріалів, пише видання Astra

Які наслідки атаки на Башкортостан?

Повітряну тривогу через загрозу дронів у регіоні оголосили близько 6-ої ранку. Тоді ж повідомили про обмеження на прийом і випуск літаків в аеропорту Уфи.

Згодом місцеві жителі почали повідомляти про вибухи та "прильоти" у Стерлітамаку, а також публікувати кадри пожежі. 

Дрони атакували унікальне виробництво у Стерлітамак / Фото з соцмережі

Стерлітамак під ударом дронів: дивіться відео

Дрони атакують Стерлітамак: дивіться відео

Попередньо, горить у районі АТ "Башкирська содова компанія". Це один з найбільших хімічних комплексів Росії, що займає перше місце в країні з виробництва кальцинованої та харчової соди.

Компанія входить до складу великого хімічного холдингу АТ "Росхім", якому належить контрольний пакет акцій (57,43%). 

БСК утворена у травні 2013 року та входить до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу Росії. 

Компанія забезпечує продукцією різні галузі, включаючи оборонний комплекс. Вона виробляє соляну кислоту, дихлоретан і є єдиним російським виробником терефталоілхлоріду. Це критично важлива хімічна сполука, яка використовується для створення синтетичних балістичних ниток, високоміцних полімерів та арамідних матеріалів (аналогів кевлару). З нього виготовляють сучасні бронежилети, шоломи та елементи бронезахисту для військової техніки та авіації. 

Нагадаємо, раніше БСК вже атакували 27 серпня. Тоді ж в Уфі був уражений склад компанії Ozon.

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