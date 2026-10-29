У Башкортостані лунають вибухи: дрони атакують унікальне виробництво

Вранці дрони атакували Башкортостан. Під ударом опинилося місто Стерлітамак.

Після вибухів дим піднімається над Башкирською содовою компанією (БСК) у Стерлітамаку. Це єдине у Росії виробництво унікального компонента для бронематеріалів, пише видання Astra.

Які наслідки атаки на Башкортостан?

Повітряну тривогу через загрозу дронів у регіоні оголосили близько 6-ої ранку. Тоді ж повідомили про обмеження на прийом і випуск літаків в аеропорту Уфи.

Згодом місцеві жителі почали повідомляти про вибухи та "прильоти" у Стерлітамаку, а також публікувати кадри пожежі.

Дрони атакували унікальне виробництво у Стерлітамак / Фото з соцмережі

Стерлітамак під ударом дронів: дивіться відео

Дрони атакують Стерлітамак: дивіться відео

Попередньо, горить у районі АТ "Башкирська содова компанія". Це один з найбільших хімічних комплексів Росії, що займає перше місце в країні з виробництва кальцинованої та харчової соди.

Компанія входить до складу великого хімічного холдингу АТ "Росхім", якому належить контрольний пакет акцій (57,43%).

БСК утворена у травні 2013 року та входить до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу Росії.

Компанія забезпечує продукцією різні галузі, включаючи оборонний комплекс. Вона виробляє соляну кислоту, дихлоретан і є єдиним російським виробником терефталоілхлоріду. Це критично важлива хімічна сполука, яка використовується для створення синтетичних балістичних ниток, високоміцних полімерів та арамідних матеріалів (аналогів кевлару). З нього виготовляють сучасні бронежилети, шоломи та елементи бронезахисту для військової техніки та авіації.

Нагадаємо, раніше БСК вже атакували 27 серпня. Тоді ж в Уфі був уражений склад компанії Ozon.