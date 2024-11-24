Пожежу бачило ціле місто: у Бердянській райраді озвучили деталі потужного удару по порту

У ніч проти 23 числа в окупованому Бердянську пролунав вибух. Це була комбінована атака Сил спротиву та Сил оборони, а влучання прийшлося по порту.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що дуже вчасно спротив повідомив розвантаження баржі. Це відбувалося у темну пору доби, без освітлення.

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Нові деталі вибуху

Приліт стався, коли розвантажували баржу з паливно-мастильними матеріалами. У Бердянський порт прилетіли не дрони, а ракета. Її уламки опублікували самі росіяни.

Наслідком стало серйозне загоряння. Вибух був настільки сильний, що його чули не тільки в місті, а і в селах. Бердянськ радіє таким акціям, тому що окупанти продовжують використовувати порт як логістичний вузол. Хоча це дедалі важче робити, бо Сили оборони знищують їхню логістику,

– розповів Віктор Дудукалов.

Він додав, що росіяни думали нібито українці чекають їх на своїй території, тому повірять у все, що вони скажуть, але це зовсім не так. Після прильоту пропагандисти повідомили, що все під контролем.

"Хоча більшість міста бачила це вогнище, окупанти через кілька хвилин повідомили, що все добре й це відпрацювала протиповітряна оборона. Вранці наступного дня росіяни були змушені повідомити, що по інфраструктурі порту прилетіла керована ракета, але наслідків нібито не має", – зауважив Віктор Дудукалов.

Зрозуміло, що якби наслідків справді не було, то можна було б більше нічого не говорити. Але загарбники вирішили опублікувати уламки ракети. З них стає очевидно, що приліт все-таки був, до того ж успішний.

Коли безпілотники летять транзитом над Бердянськом, а потім дістають Кубані чи Криму, окупанти завжди кажуть, що збили, наприклад, 10 БпЛА. Хоча насправді могли летіти тільки 6. Тому пропаганда й реальність – це абсолютно різні поняття. Українці на неї не реагують, бо їм достатньо подивитися у вікно й зрозуміти, що відбувається,

– додав заступник голови Бердянської районної ради.

Нагадаємо, про вибух стало відомо 22 листопада. Тоді у прибережних районах міста люди чули запах горілого, а перед тим бачили заграву. Російське міноборони нічого не коментувало, а лише повідомило про збиття безпілотників, які нібито летіли на Крим.